В Татарстане отмечается небывалое количество зараженных коронавирусом детей

Со слов врачей, симптомы "омикрона" у детей похожи на симптомы гриппа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана наблюдается рекордный за последние два года наплыв пациентов. По словам педиатра, детского пульмонолога Ильнура Закирова, такого количества зараженных коронавирусом детей в медучреждении еще не было.

Специалист заметил, что симптомы "омикрона" у детей похожи на симптомы гриппа.

Напомним, по последним данным от коронавируса в республике привились 37 подростков. Ранее в регион поступило 2,8 тысячи доз вакцины «Спутник М».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Масштабного перевода школьников Татарстана на дистанционное обучение не планируется

На данный момент на разобобщении находятся классы в 47 учебных учреждениях (подробности)