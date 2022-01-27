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Общество27 января 2022 11:21

В Татарстане отмечается небывалое количество зараженных коронавирусом детей

О ситуации в ДРКБ в ходе прямого эфира рассказал педиатр, детский пульмонолог Ильнур Закиров
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Со слов врачей, симптомы "омикрона" у детей похожи на симптомы гриппа.

Со слов врачей, симптомы "омикрона" у детей похожи на симптомы гриппа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана наблюдается рекордный за последние два года наплыв пациентов. По словам педиатра, детского пульмонолога Ильнура Закирова, такого количества зараженных коронавирусом детей в медучреждении еще не было.

Специалист заметил, что симптомы "омикрона" у детей похожи на симптомы гриппа.

Напомним, по последним данным от коронавируса в республике привились 37 подростков. Ранее в регион поступило 2,8 тысячи доз вакцины «Спутник М».

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