В Татарстане от коронавируса привились 37 подростков

Несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет прививают только с письменного согласия родителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По последним данным, первый компонент вакцины от коронавируса в Татарстане получили 37 подростков. Об этом в ходе прямого эфира заявил замглавы Минздрава республики Владимир Жаворонков.

Ранее в регион поступило 2,8 тысячи доз препарата «Спутник М», который рассчитан на вакцинацию несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. Детей в возрасте от 12 до 15 лет прививают только с письменного согласия родителей. Подростки старше 15 лет могут самостоятельно решать – прививаться им или нет.