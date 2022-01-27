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Общество27 января 2022 11:06

В Татарстане от коронавируса привились 37 подростков

Ранее в республику поступило 2,8 тысячи доз вакцины от вируса «Спутник М»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет прививают только с письменного согласия родителей.

Несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет прививают только с письменного согласия родителей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По последним данным, первый компонент вакцины от коронавируса в Татарстане получили 37 подростков. Об этом в ходе прямого эфира заявил замглавы Минздрава республики Владимир Жаворонков.

Ранее в регион поступило 2,8 тысячи доз препарата «Спутник М», который рассчитан на вакцинацию несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. Детей в возрасте от 12 до 15 лет прививают только с письменного согласия родителей. Подростки старше 15 лет могут самостоятельно решать – прививаться им или нет.

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