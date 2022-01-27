В Набережных Челнах не собираются ужесточать коронавирусные ограничения

По словам главного санитарного врача города, действующие антиковидные меры вполне адекватны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что Набережные Челны являются вторым по числу ежедневно выявляемых случаев коронавируса городом Татарстана, ковидные ограничения там ужесточать не собираются. Единственное - там ограничили масштабы массовых спортивных и культурно-зрелищных мероприятий, заявил журналистам главный санитарный врач татарстанского автограда Ильгизяр Бариев.

По его словам, антиковидные меры будут пересмотрены в случае ухудшения эпидситуации в городе.

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