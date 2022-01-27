Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 9:41

Минниханов заявил о необходимости оказания детям плановой медпомощи даже в сложной эпидситуации

С поручением взять данный вопрос на особый контроль он обратился к главе Минздрава Татарстана
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Президенту республики будут ежедневно докладывать о ситуации в поликлиниках и больницах. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президенту республики будут ежедневно докладывать о ситуации в поликлиниках и больницах. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что, несмотря на сложную эпидситуацию с коронавирусом, плановая медицинская помощь детям должна оказываться в полном объема. С поручением взять данный вопрос на особый контроль он обратился к главе Минздрава республики Марату Садыкову.

Глава региона также отметил, что работу необходимо выстроить так, чтобы дети в медучреждениях не могли заразиться вирусом.

0