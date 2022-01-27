Минниханов заявил о необходимости оказания детям плановой медпомощи даже в сложной эпидситуации

Президенту республики будут ежедневно докладывать о ситуации в поликлиниках и больницах. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что, несмотря на сложную эпидситуацию с коронавирусом, плановая медицинская помощь детям должна оказываться в полном объема. С поручением взять данный вопрос на особый контроль он обратился к главе Минздрава республики Марату Садыкову.

Глава региона также отметил, что работу необходимо выстроить так, чтобы дети в медучреждениях не могли заразиться вирусом.