Один из объектов культурного наследия Татарстана продают в Елабуге за 15 миллионов рублей

На момент публикации данного материала объявление посмотрели 590 человек. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Двухэтажный здание, в котором некогда было отделение Русского торгово-промышленного банка Стахеевых, в Елабуге продают за 15 миллионов рублей. Особняк является объектом культурного наследия Татарстана.

Согласно объявлению, общая площадь здания, расположенного на пересечении улиц Спасская и Большая Покровская - 640 квадратных метров. В особняке имеется газовое отопление, проведены все коммуникации и установлена система видеонаблюдения. В последний раз его ремонтировали в 2004 году.

Продавец уверяют, что новый владелец здания может сделать перепланировку.