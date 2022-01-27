Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 9:29

Один из объектов культурного наследия Татарстана продают в Елабуге за 15 миллионов рублей

Речь идет об особняке, в котором некогда находилось отделение Русского торгово-промышленного банка Стахеевых
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На момент публикации данного материала объявление посмотрели 590 человек.

На момент публикации данного материала объявление посмотрели 590 человек.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Двухэтажный здание, в котором некогда было отделение Русского торгово-промышленного банка Стахеевых, в Елабуге продают за 15 миллионов рублей. Особняк является объектом культурного наследия Татарстана.

Согласно объявлению, общая площадь здания, расположенного на пересечении улиц Спасская и Большая Покровская - 640 квадратных метров. В особняке имеется газовое отопление, проведены все коммуникации и установлена система видеонаблюдения. В последний раз его ремонтировали в 2004 году.

Продавец уверяют, что новый владелец здания может сделать перепланировку.

0