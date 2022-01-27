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Общество27 января 2022 9:09

В Казани кондуктор автобуса высадил школьницу, которая не могла оплатить проезд

Прокуратура города уже проверяет эту информацию
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В марте 2021 года в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта.

В марте 2021 года в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В соцсетях появилась информация о том, что кондуктор казанского автобуса №91 высадил девочку-подростка, которая хотела оплатить проезд банковской картой. Со слов очевидца, свой поступок экипаж транспорта объяснил тем, что оплата не проходила.

Прокуратура города уже начала проверку этой информации. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

Напомним, в марте 2021 года в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта даже в тех случаях, когда они не могут оплатить проезд.