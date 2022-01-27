Масштабного перевода школьников Татарстана на дистанционное обучение не планируется

С начала учебного года «утренний фильтр» в школах региона не прошли 35 тысяч детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минобразования Татарстана заявили, что масштабного перевода школьников на дистанционное обучение в республике не планируется. На временное (7-10 дней) разобощение будут отправляться школы и классы, где гриппом или ОРВИ заболели не менее 20%. Здоровые дети в это время будут повторять пройденный материал.

По последним данным на разобобщении находятся классы в 47 школах региона. Полностью закрытых учебных учреждений нет.

С начала учебного года «утренний фильтр» в школах Татарстана не прошли 35 тысяч детей.

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