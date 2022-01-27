Житель Казани уехал на своем красном автомобиле Ford и пропал

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

28-летний житель Казани Павел Тучин уехал из дома на своем автомобиле Ford Fiesta красного цвета в неизвестном направлении 25 января. С тех пор о местонахождении мужчины не известно ничего. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Павел ростом около 167 сантиметров имеет нормальное телосложение, черные волосы и серо-голубые глаза. На момент пропажи на нем была синяя куртка, серые спортивные штаны, темные дутые сапоги и серая шапка.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефону 112 или 8(800)700-54-52.