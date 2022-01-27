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Происшествия27 января 2022 8:09

В Казани Lexus сбил школьницу, переходившую дорогу по "зебре"

С места происшествия девушка была госпитализирована
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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ДТП произошло напротив дома №80 по улице Авангардная.

ДТП произошло напротив дома №80 по улице Авангардная.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Около трех часов дня в среду, 26 января, напротив дома №80 по улице Авангардная в Казани автомобиль Lexus наехал на 16-летнюю школьницу. По предварительным данным, водитель иномарки не уступил дорогу девушке, которая находилась на "зебре".

С места происшествия подросток была госпитализирована.

- За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 205 ДТП, из них два происшествия с пострадавшими – наезд на пешехода и наезд на стоящее транспортное средство. В результате два участника ДТП – ребенок-пешеход и водитель – получили травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.