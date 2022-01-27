В результате пожара на проспекте Ямашева в Казани скончалась женщина

Причина произошедшего устанавливается. Фото: Евгения ГУСЕВА

Около 8:19 в четверг, 27 января, на седьмом этаже дома №112 по проспекту Ямашева в Казани загорелась квартира. Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачен квадратный метр в коридоре.

В квартире находилась женщина, которую сотрудники МЧС оперативно передали "скорой". Медики констатировали смерть.

К 8:32 возгорание было ликвидировано. Причина произошедшего устанавливается.

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