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Происшествия27 января 2022 7:32

В результате пожара на проспекте Ямашева в Казани скончалась женщина

Возгорание произошло в коридоре ее квартиры
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Причина произошедшего устанавливается.

Причина произошедшего устанавливается.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Около 8:19 в четверг, 27 января, на седьмом этаже дома №112 по проспекту Ямашева в Казани загорелась квартира. Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачен квадратный метр в коридоре.

В квартире находилась женщина, которую сотрудники МЧС оперативно передали "скорой". Медики констатировали смерть.

К 8:32 возгорание было ликвидировано. Причина произошедшего устанавливается.

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