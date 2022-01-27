Утром 27 января в электротранспорте Казани выявили шесть пассажиров без QR-кодов

Контролерами было проверено 214 единиц транспорта и 21 вестибюль в метрополитене. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Утром 27 января в электротранспорте Казани были выявлены шесть пассажиров без QR-кодов о вакцинации: четверо в трамваях и троллейбусах и двое - в метро. Еще 65 человек пытались проехать без без масок. 42 нарушителя масочного режима имели при себе средства индивидуальной защиты и надели их после замечания, остальным же пришлось покинуть салоны, сообщает «Метроэлектротранс».

Контролерами было проверено 214 единиц транспорта и 21 вестибюль в метрополитене.