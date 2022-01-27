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Общество27 января 2022 6:08

Утром 27 января в электротранспорте Казани выявили шесть пассажиров без QR-кодов

Еще 65 человек пытались проехать без маски
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Контролерами было проверено 214 единиц транспорта и 21 вестибюль в метрополитене.

Контролерами было проверено 214 единиц транспорта и 21 вестибюль в метрополитене.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Утром 27 января в электротранспорте Казани были выявлены шесть пассажиров без QR-кодов о вакцинации: четверо в трамваях и троллейбусах и двое - в метро. Еще 65 человек пытались проехать без без масок. 42 нарушителя масочного режима имели при себе средства индивидуальной защиты и надели их после замечания, остальным же пришлось покинуть салоны, сообщает «Метроэлектротранс».

Контролерами было проверено 214 единиц транспорта и 21 вестибюль в метрополитене.

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