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Общество27 января 2022 5:43

В Казани открылся лечебно-реабилитационный центр за 1,3 миллиарада рублей

Объект уже посетил президент Татарстана Рустам Минниханов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Центр расположился на базе горбольницы №7. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Центр расположился на базе горбольницы №7. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Накануне на базе казанской горбольницы №7 открылся лечебно-реабилитационный центр, на строительство которого было направлено более 1,3 миллиарда рублей. Объект уже посетил президент Татарстана Рустам Минниахнов.

В центре, оснащенном современным оборудованием, планируется проводить курсы восстановления больных с поражениями центральной нервной системы, соматическими заболеваниями, заболеваниями периферической нервной системы, костно-мышечной системы, а тех, кто перенес коронавирус.

Объект оснащен самым современным оборудованием. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Объект оснащен самым современным оборудованием. Фото: пресс-служба президента Татарстана