В Татарстане смертность выросла на 11,5%

При этом у республики самый низкий показатель по смертности в Приволжском федеральном округе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в республике, по сравнению с предыдущим годом, смертность выросла на 11,5% - 15,5 случая на тысячу населения. При этом темпы по приросту этого показателя снизились. Наряду с этим в регионе пошла на убыль и рождаемость, сообщил на итоговой коллегии Минздрава Татарстана его глава Марат Садыков.

При этом, по словам министра, у республики самый низкий показатель по смертности в Приволжском федеральном округе. В целом же по России Татарстан находится на 23 месте, когда как по данным за 2020 год это было 32 место.

На коллегии Минздрава Татарстана также были названы и основные причины, по котором умирали жители республики. Так, на первом месте - болезни системы кровообращения, на втором – коронавирус и вызванные им осложнения, на третьем месте – новообразования.