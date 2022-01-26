Минцифры Татарстана предложило создать в Казани тестовую зону по использованию криптовалюты

Объем сделок с криптовалютой, которые проводят жители России, по некоторым данным, достигает 5 миллиардов долларов США в год. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В эту среду, 26 января, во время итоговой коллегии Минцифры Татарстана глава ведомства Айрат Хайруллин выступил с предложением создать в Казани тестовую зону по использованию криптовалюты. Нет, конечно, он вместе с Центробанком против анонимных квазифинансовых средств и их переводов.

В то же время, по словам татарстанского министра, видно, что объем сделок с криптовалютой, которые проводят жители России, по некоторым данным, достигает 5 миллиардов долларов США в год.

Поэтому Хайруллин и предлагает с согласования Цетробанка и правительства России в рамках двух законов - об экспериментальных правовых режимах и цифровых финансовых активов, создать тестовую зону для изучения работы элементов инфраструктуры под контролем государства.