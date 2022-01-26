Экс-координатора «штаба Навального»* в Казани Олега Емельянова объявили в розыск

Емельянова правоохранители ищут в связи с возбужденным уголовным делом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
«Здорово, я тоже в клуб!»: неизвестно почему радуется в своем твиттере бывший координатор «штаба Навального»* в Казани Олег Емельянов.
Такую подпись он сделал к скриншоту ориентировки МВД России о его розыске. В ней сообщается, что Емельянова правоохранители ищут в связи с возбужденным уголовным делом.
Фото: скриншот
Напомни, сам блогер Алексей Навальный сейчас отбывает назначенный ему срок в колонии.
*Организация, признанная в России экстремистской
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