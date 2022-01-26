Смывала деньги в унитаз, а потом начала их есть: в Чувашии во время вечеринки в сауне девушка обокрала именинницу

Это все деньги, которые удалось спасти полицейским. Фото: МВД Чувашии

Жительница поселка Вурнары вернулась домой с вахтовой работы в Московской области всего несколько дней назад. Она решила потратить часть заработанных денег на празднование своего 28-летия в сауне.

Она вроде благополучно отметила день рождения в компании друзей, но когда начал собираться, то никак не могла найти свой кошелек. Девушка точно помнила, что положила его в карман куртки, а он в итоге отыскался под кучей верхней одежды. Она схватила кошелек и быстро пересчитала деньги – не хватало 12 850 рублей.

Чужие в сауну не заходили, поэтому именинница заподозрила каждого из своей компании в краже. Не убийство, слава богу, но тоже очень похоже на один из романов Агаты Кристи.

Во ходе «расследования» девушки никто так и не признался в том, что деньги забрал именно он. Настало время выворачивать гостям свои карманы. И тут одна из гостей быстро оделась и попыталась выбежать из сауны. Но не тут-то было. Именинница вызвала полицию. Когда те прибыли на место, подозреваемая – 23-летняя девушка, спряталась в туалете. Ее долго уговаривали выйти.

- После безуспешных уговоров, девушка в составе следственно-оперативной группы зашла внутрь и увидела, как подозреваемая пытается смыть банкноты в унитазе. А при виде полицейского стала зажевывать купюры, - сообщили в МВД Чувашии.

Для дальнейшего разбирательства местную жительницу, которая ранее не имела проблем с законом, была доставлена в отдел полиции. В отношении ее было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».