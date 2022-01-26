С 27 января школьники Чебоксар будут учиться дистанционно

По последним данным, в регионе инфекция была подтверждена у 660 несовершеннолетних, 430 из которых - чебоксарцы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После обращения главы Чувашии Олега Николаева в Минобразования республики было решено отправить учащихся школ Чебоксар на дистанционное обучение. Причина этого - рост числа заряженных коронавирусом детей. По последним данным, в регионе инфекция была подтверждена у 660 несовершеннолетних, 430 из которых - чебоксарцы.

Школьники города будут учиться дома с 27 января до 6 февраля включительно, если эпидситуация стабилизируется.

- По другим муниципалитетам ситуация [с коронавирусом - Ред.] более-менее благополучная. Немного настораживает Чебоксарский район. Но там принимаются точечные решения по переходу на дистанционный формат, - заявил глава Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров.