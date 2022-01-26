В 29 селах Татарстана ввели карантин из-за зараженного скота

На время карантина из населенных пунктов, попавших в зону угрозы распространения инфекции, запрещено вывозить животных и молоко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении карантина на территории 29 сел в Сармановском, Заинском и Тукаевском районах. Там крупный рогатый скот – коровы и быки, заразились узелковым дерматитом. Речь идет именно об очагах инфекции в двух личных подсобных хозяйств села Верхние Чершилы Сармановского района.

В связи с этим в зону угрозы распространения заболевания вошли все населенные пункты в радиусе 10 километров от указанного села.

Так, например, под карантин попали следующие населенные пункты Таулык, Мустафино, Петровский Завод, Языково, Дружба, Пробуждение, Ляки, Кабан-Бастрык, Зычебаш, Дурт-Мунча, Яна-Беляк, Куктяк-Мирсаитово, Старое Клянчино, Кзыл-Байрак, Бай-Буляк и Старый Дрюш.

В зоне карантина на время запретили ввозить и вывозить животных, а также корм для них и молоко. Корме того, нельзя проводить выставки и ярмарки с ввозом животных.

Отметим, что узелковый дерматит опасно только для скота, но не для человека.