В Татарстане QR-код вместо паспорта начнут выдавать уже в 2022 году

Загранпаспортов это нововведение не коснется. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бумажный паспорт гражданина России аннулируют, а вместо него выдадут карту с чипом и приложение с QR-кодом. Замена на электронный документ начнет происходить уже в конце 2022 года. Сообщил на итоговой коллегии Минцифры Татарстана глава федерального ведомства Максут Шадаев.

Отметим, вместе с республикой в пилотном проекте по замене бумажных паспортов на электронные также участвуют Москва и Подмосковье. Но там к его полной реализации должны приступить позже, чем в Татарстане – в начале 2023 года.

Итак, что будет содержаться в электронном паспорте гражданина России? Так, в нем цифровом формате будет содержаться фотография человека, отпечатки двух пальцев и электронная подпись, последнюю, к слову, вносится по желанию владельца документа.