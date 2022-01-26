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Общество26 января 2022 10:40

В Татарстане QR-код вместо паспорта начнут выдавать уже в 2022 году

Республика стала одним из пилотных регионов России, где главное удостоверение личности гражданина страны заменят с бумажного на электронный
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Загранпаспортов это нововведение не коснется.

Загранпаспортов это нововведение не коснется.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бумажный паспорт гражданина России аннулируют, а вместо него выдадут карту с чипом и приложение с QR-кодом. Замена на электронный документ начнет происходить уже в конце 2022 года. Сообщил на итоговой коллегии Минцифры Татарстана глава федерального ведомства Максут Шадаев.

Отметим, вместе с республикой в пилотном проекте по замене бумажных паспортов на электронные также участвуют Москва и Подмосковье. Но там к его полной реализации должны приступить позже, чем в Татарстане – в начале 2023 года.

Итак, что будет содержаться в электронном паспорте гражданина России? Так, в нем цифровом формате будет содержаться фотография человека, отпечатки двух пальцев и электронная подпись, последнюю, к слову, вносится по желанию владельца документа.