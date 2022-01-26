В Татарстане за сутки выявлено рекордное число зараженных коронавирусом - 367

Госпитализация накануне потребовалась 37 больным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на среду, 26 января, в Татарстане выявлено 46 240 случаев коронавируса, в том числе рекордные с начала пандемии 367 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (213 человек) и Набережных Челнов (34). Семь случаев болезни завозные, остальные - контактные. Госпитализация накануне потребовалась 37 инфицированным, сообщает Минздрав республики.

Известно, что 38 523 ранее зараженных татарстанца выздоровели, 1 570 - скончались. Последними жертвами вируса стали 33-летний мужчина и четверо женщин в возрасте 93, 90, 89 и 59 лет.

Первый компонент вакцины от COVID-19 сделали 2 371 560 жителей региона, второй - 1 884 142. Ревакцинацию прошли 176 732 человека.