Казанец, унижавший людей в соцсетях, приговорен к двум годам лишения свободы условно

Преступника вычислили сотрудники СУ СКР по Татарстану и УФСБ по республике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

39-летнего жителя Казани признали виновным в унижении человеческого достоинства и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Суд установил, что в 2020-2021 годах мужчина публиковал на одной из своих страниц в соцсетях посты, унижающие правоохранителей и представителей определенной национальности.

Горожанина вычислили в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР по Татарстану и УФСБ по республике.