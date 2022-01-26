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Происшествия26 января 2022 12:49

Казанец, унижавший людей в соцсетях, приговорен к двум годам лишения свободы условно

Посты экстремистского характера мужчина публиковал на одной из своих страниц в 2020-2021 годах
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Преступника вычислили сотрудники СУ СКР по Татарстану и УФСБ по республике.

Преступника вычислили сотрудники СУ СКР по Татарстану и УФСБ по республике.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

39-летнего жителя Казани признали виновным в унижении человеческого достоинства и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Суд установил, что в 2020-2021 годах мужчина публиковал на одной из своих страниц в соцсетях посты, унижающие правоохранителей и представителей определенной национальности.

Горожанина вычислили в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР по Татарстану и УФСБ по республике.