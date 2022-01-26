В Ижевске похоронили девушку, убитую мужем сестры в Татарстане

Преступление, вследствие которого погибла девушка, произошло, предварительно, 22 января в селе Мелекеска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне состоялись похороны Сабрины - девушки, которую вместе с ее двоюродной сестрой убил муж последней. Церемония прошла в родном городе покойной - Ижевске.

- Я верю в предсказание, что дети приходят к нам из рая. Она им вложит веру в доброту, умение радоваться жизни видеть красоту, - написала на своей соцстранице мать Сабрины Гульназ.

Ранее женщина рассказывала "Комсомольской правде", что ее дочь всецело доверяла мужу сестры. Он был ее опорой и обращался с девушкой, как с младшей сестрой.

Напомним, тела 21-летней Алсу и ее 18-летней двоюродной сестры Сабрины с колото-резанными ранами были обнаружены в одном из частных домов на улице Центральная в селе Мелекеска Тукаевского района 23 января. По версии следствия, 22 числа пьяный супруг старшей из девушек Тимур зарезал жену ножом, а ее родственницу заколол ножницами, пока те спасли. После он забрал из оружейного сейфа отца ружье и скрылся на машине.

Легковушку, в которой находилось тело подозреваемого, нашли на трассе «Уфа-Москва» в Елабужском районе. Предположительно, Тимур свел счеты с жизнью. Тела девушек лежали в доме почти сутки.

Об имевшихся у молодого человека проблемах с алкоголем или наркотиками знакомые ничего не знают. Однако, по предварительной информации, в доме, где проживали молодожены, были найдены различные препараты, в том числе сильнодействующие, которые некогда принимала мать Тимура, страдавшая от онкологии. Остались они в доме с тех времен или парень что-то приобретал для себя, разбирается следствие.