На улице Кутуя в Казани водитель сбил женщину и скрылся

ДТП произошло 25 января около 7 часов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Около 7 часов утра во вторник, 25 января, напротив дома №7 по улице Аделя Кутуя в Казани автомобиль сбил 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Горожанка была доставлена в травмпункт, где ей оказали помощь и отпустили домой.

Водитель же с места происшествия скрылся. Сейчас его ищут автоинспекторы, сообщают власти города.

Всех, кто стал свидетелем данной аварии, просят сообщить об этом по телефонам: +7(843)533-38-19, +7(843)533-38-48.