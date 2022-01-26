В Чебоксарах школьников планируется перевести на дистанционное обучение

В классы ребята смогут вернуться после 6 февраля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Чувашии Олег Николаев поручил Минобразования республики проработать вопрос перевода школ и учреждений допобразования Чебоксар на дистанционный формат. Причина этого - высокий уровень заболеваемости коронавирусом среди детей, который был зафиксирован в городе.

Школьников планируется учить дистанционное вплоть до 6 февраля.

Ранее Николаев рекомендовал работодателям вне зависимости от от организационно-правовой формы и формы собственности организации перевести сотрудников на "удаленку". Также с его стороны было распоряжение перевести в дистанционный формат все совещания.