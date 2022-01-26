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Общество26 января 2022 10:38

В Чувашию поступило более 20 тысяч доз «Спутника Лайт»

В скором времени препарат будет распределен между медучреждениями региона
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Данная вакцина предназначена для ревакцинации граждан и вакцинации тех, кто переболел вирусом. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашии

Данная вакцина предназначена для ревакцинации граждан и вакцинации тех, кто переболел вирусом. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашии

В Чувашию поступило более 20 тысяч доз однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». В ближайшие дни препарат будет распределен между медицинскими организациями, заявили в среду, 26 января, в Минздраве республики.

В ведомстве напоминают, что данная вакцина предназначена для ревакцинации граждан или вакцинации тех, кто ранее переболел коронавирусом.

- По данным российских и зарубежных исследований, российская вакцина «Спутник V» в сочетании с ревакцинацией «Спутником Лайт» через 6 месяцев, надежно защищают от тяжелого течения заболевания, - замечают специалисты.