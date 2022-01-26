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Общество26 января 2022 10:26

Студентом года в Татарстане стал Рахматджон Халилов

Награду молодой человек получил из рук президента республики Рустама Минниханова
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Торжественное мероприятие прошло в КРК «Пирамида». Фото: пресс-служба президента Татарстана

Торжественное мероприятие прошло в КРК «Пирамида». Фото: пресс-служба президента Татарстана

Гран-при ежегодной студенческой премии «Студент года Республики Татарстан» завоела учащийся Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) Рахматджон Халилов. Награду он получил из рук президента республики Рустама Минниханова во время церемонии в КРК «Пирамида».

Отметим, что молодой человек также является победителем стипендиального конкурса Фонда Владимира Потанина и дважды победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов от Росмолодежи.