Утром 25 января в электротранспорте Казани выявили 11 пассажиров без QR-кодов

С 20 по 25 января в трамваях №5 и №5а было выявлено девять непривитых человек без медотвода от прививки. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Утром в среду, 25 января, в электротранспорте Казани были выявлены 11 пассажиров без QR-кодов о вакцинации от коронавируса: семеро - в трамваях и троллейбусах, четверо - в метро. Вместе с тем, контролеры заметили в общественном транспорте 57 человек без медицинских масок, 37 из которых имели средства индивидуальной защиты при себе и надели их после замечания. Остальные нарушители вынуждены были покинуть салоны.

- С 20 по 25 января в трамваях №5 и №5а было выявлено 9 человек без QR-кодов. На нарушителей были составлены административные протоколы, после рассмотрения которых судом будет назначена сумма штрафа, - сообщает пресс-служба МУП "Метроэлектротранс".

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