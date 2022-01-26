Умер Юрий Кручинин, заслуженный юрист Чувашии, экс-обмсудсмен республики

О смерти Юрия Кручинина сообщили в Гильдии российских адвокатов. Фото: cap.ru

Во вторник, 25 января, скончался заслуженный юрист Чувашии, первый вице-президент Гильдии российских адвокатов, член-корреспондент Российской академии адвокатуры и нотариата Юрий Кручинин. Ему было 63 года.

Кручинин начал свою карьеру в органах прокуратуры Чувашии, после чего стал был президентом Адвокатской палаты республики (2002-2012) и Уполномоченным по правам человека в регионе (2012-2017).

- Принципиальность, ответственность, настойчивость, верность идеалам правды и справедливости всегда помогали Юрию Сергеевичу успешно осуществлять профессиональные обязанности. Эти качества завоевали глубокое доверие и глубокое уважение всех, кто его знал. Память о Юрии Кручинине навсегда останется в наших сердцах, - говорят в Гильдии российских адвокатов.