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Общество26 января 2022 8:31

Умер Юрий Кручинин, заслуженный юрист Чувашии, экс-обмсудсмен республики

Ему было 63 года
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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О смерти Юрия Кручинина сообщили в Гильдии российских адвокатов. Фото: cap.ru

О смерти Юрия Кручинина сообщили в Гильдии российских адвокатов. Фото: cap.ru

Во вторник, 25 января, скончался заслуженный юрист Чувашии, первый вице-президент Гильдии российских адвокатов, член-корреспондент Российской академии адвокатуры и нотариата Юрий Кручинин. Ему было 63 года.

Кручинин начал свою карьеру в органах прокуратуры Чувашии, после чего стал был президентом Адвокатской палаты республики (2002-2012) и Уполномоченным по правам человека в регионе (2012-2017).

- Принципиальность, ответственность, настойчивость, верность идеалам правды и справедливости всегда помогали Юрию Сергеевичу успешно осуществлять профессиональные обязанности. Эти качества завоевали глубокое доверие и глубокое уважение всех, кто его знал. Память о Юрии Кручинине навсегда останется в наших сердцах, - говорят в Гильдии российских адвокатов.