Жильцы аварийного дома не смогли выиграть суд против Кабмина Татарстана

Суд заметил, что на данный момент соответствующее постановление властей утратило силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Татарстана рассмотрел иск жильцов аварийного дома в Зеленодольске, которые считали себя обманутыми властями республики. Они утверждали, что региональная программа расселения граждан противоречит федеральному закону. Их, якобы, заставили выкупить жилье меньшего размера, чем была их прошлая квартира, потому что сделать это позволяла региональная программа.

Представитель Кабмина республики уверил судью, что программа соответствовала всем нормам федерального закона. Суд решил прекратить производство дела, так как на данный момент соответствующее постановление властей утратило силу.