Ряд домов Вахитовского района Казани почти на сутки остается без воды

Воды не будет в период с 9:00 1 февраля до 6:00 2 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 9:00 1 февраля до 6:00 2 февраля в ряде домов Вахитовского района Казани не будет воды. Причина этого - проведение работ по подключению водопровода.

Отключение коснется домов №№32, 34, 34/4 и 37/5 по улице Островского, дома №53/2 по улице Право-Булачная, домов №№1/55 и 1/55 лит.4 по улице Пушкина, а также домов №№2 2/53, 4/34, 5 и 5/37 по улице Университетская.

Автоцистерны с водой будут выезжать согласно поступающим по телефону +7(843)231-62-60. заявкам, сообщает МУП «Водоканал».