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Происшествия26 января 2022 5:13

Пропавшего летом 2021 года татарстанца нашли мертвым в подвале

Видимых признаков насильственной смерти на теле не зафиксировано
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Мужчину искали больше пяти месяцев. Фото: vk.com/nkmvd

Мужчину искали больше пяти месяцев. Фото: vk.com/nkmvd

67-летний житель Нижнекамска был объявлен в розыск как без вести пропавший в августе 2021 года. С соответствующим заявлением в полицию обратился его брат. Мужчину искали больше пяти месяцев.

Его тело удалось обнаружить работникам ЖКХ накануне в подвале дома №17 по проспекту Строителей. Судмедэксперты не зафиксировали видимых признаков насильственной смерти.

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