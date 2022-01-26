Пропавшего летом 2021 года татарстанца нашли мертвым в подвале

Мужчину искали больше пяти месяцев. Фото: vk.com/nkmvd

67-летний житель Нижнекамска был объявлен в розыск как без вести пропавший в августе 2021 года. С соответствующим заявлением в полицию обратился его брат. Мужчину искали больше пяти месяцев.

Его тело удалось обнаружить работникам ЖКХ накануне в подвале дома №17 по проспекту Строителей. Судмедэксперты не зафиксировали видимых признаков насильственной смерти.

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