В Татарстане решили построить новую железную дорогу до аэропорта Бегишево

По данному пути будут также курсировать и пассажирские поезда. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Совместно с Куйбышевской железной дорогой будет прорабатываться вопрос о строительстве новых ж/д путей в особую эконмическую зону «Алабуга», Альметьевск и до аэропорта Бегишево, сообщил на итоговой коллегии Минтранспорта Татарстана его глава Фарит Ханифов.

Планируемая ветка будет общего пользования, а значит по ней запустить и пассажирские поезда, в том числе и электрички. По словам Ханифова, для участия в реализации данного проекта уже заявился предполагаемый инвестор.