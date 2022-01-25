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Общество25 января 2022 17:12

В Татарстане решили построить новую железную дорогу до аэропорта Бегишево

Ее планируют проложить в том числе к территории ОЭЗ «Алабуга» и Альметьевска
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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По данному пути будут также курсировать и пассажирские поезда.

По данному пути будут также курсировать и пассажирские поезда.

Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Совместно с Куйбышевской железной дорогой будет прорабатываться вопрос о строительстве новых ж/д путей в особую эконмическую зону «Алабуга», Альметьевск и до аэропорта Бегишево, сообщил на итоговой коллегии Минтранспорта Татарстана его глава Фарит Ханифов.

Планируемая ветка будет общего пользования, а значит по ней запустить и пассажирские поезда, в том числе и электрички. По словам Ханифова, для участия в реализации данного проекта уже заявился предполагаемый инвестор.