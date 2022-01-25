Подарок ко Дню студентов: в КНИТУ-КХТИ открылся новый молодёжный коворкинг

Фото: предоставлено пресс-службой

В Казани появилось новое развивающее пространство для молодежи. Оно открылось в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ-КХТИ), где теперь одновременно до 60 участников могут организовывать презентации, проводить брифинги и деловые встречи, а также заниматься студенческим творчеством.

Фото: предоставлено пресс-службой

- Таких пространств не хватает университету, - отметил врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков на церемонии открытия. - Мне очень приятно, что новая креативная зона начинает свою работу в преддверии Дня студенчества - это лучший подарок к празднику! Здесь стильно и уютно. Обстановка мне кажется очень располагает к творчеству и новым проектам.

Пространство разделено на функциональные зоны. Ключевое направление деятельности – технологическое предпринимательство.

- Главные креаторы идей сегодня – представители молодежи, - сказал в приветственном слове руководитель Центра инноваций социальной сферы и социально ориентированных НКО министерства экономики Республики Татарстан Антон Дыганов, – Поэтому любая инициатива вуза в развитии предпринимательских инициатив студентов это всегда похвально. Мы готовы сотрудничать и делиться опытом, у вас здесь классно!