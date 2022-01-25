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Общество25 января 2022 14:04

Число вакансий на рынке труда в Казани в пять раз превысило количество безработных

Город по этому показателю возвращается к допандемийному уровню
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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На конец 2021 года в городе насчитывалось около 23 тысяч предложений о работе.

На конец 2021 года в городе насчитывалось около 23 тысяч предложений о работе.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В конце 2021 года на учете в столице Татарстана числилось 4 640 безработных, на которых пришлось около 23 тысяч вакансий. То есть количество соискателей в пять раз превысило число предложений о работе. Таким образом, рынок труда в городе вышел на допандемийный уровень,

- В октябре 2020 года после введения локдауна и ограничений в службе занятости числились порядка 33 тысяч безработных, - напомнил при подведении итогов в городской Ратуше зам руководителя Исполкома Ильдар Шакиров.