Число вакансий на рынке труда в Казани в пять раз превысило количество безработных

На конец 2021 года в городе насчитывалось около 23 тысяч предложений о работе. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В конце 2021 года на учете в столице Татарстана числилось 4 640 безработных, на которых пришлось около 23 тысяч вакансий. То есть количество соискателей в пять раз превысило число предложений о работе. Таким образом, рынок труда в городе вышел на допандемийный уровень,

- В октябре 2020 года после введения локдауна и ограничений в службе занятости числились порядка 33 тысяч безработных, - напомнил при подведении итогов в городской Ратуше зам руководителя Исполкома Ильдар Шакиров.