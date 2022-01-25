В 2021 году каждый четвертый погибший в ДТП житель Марий Эл скончался по вине пьяного водителя

Всего же за год в регионе произошло 76 смертельных аварий, в которых погибли 87 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году в Марий Эл произошло 76 смертельных ДТП, в которых погибли 87 человек. При этом, каждый четвертый погибший получил не совместимые с жизнью травмы по вине нетрезвого водителя. Чаще всего такие аварии происходили по средам и воскресеньям.

- За год автоинспекторы задержали почти 2,7 тысячи водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. При этом 300 из них грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения, - сообщает Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по республике.

Благодаря неравнодушным местным жителям, сообщивших о пьяных водителях в полицию, были задержаны 170 нарушителей.