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Происшествия25 января 2022 14:56

В 2021 году каждый четвертый погибший в ДТП житель Марий Эл скончался по вине пьяного водителя

Чаще всего такие аварии происходили по средам и воскресеньям
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Всего же за год в регионе произошло 76 смертельных аварий, в которых погибли 87 человек.

Всего же за год в регионе произошло 76 смертельных аварий, в которых погибли 87 человек.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году в Марий Эл произошло 76 смертельных ДТП, в которых погибли 87 человек. При этом, каждый четвертый погибший получил не совместимые с жизнью травмы по вине нетрезвого водителя. Чаще всего такие аварии происходили по средам и воскресеньям.

- За год автоинспекторы задержали почти 2,7 тысячи водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. При этом 300 из них грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения, - сообщает Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по республике.

Благодаря неравнодушным местным жителям, сообщивших о пьяных водителях в полицию, были задержаны 170 нарушителей.