Дизайн территории во время зимнего периода

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Большинство дачников задумается об естественных украшениях для своего участка только летом и весной, но это не совсем верная тактика. Чтобы ваш участок радовал глаз в любое время года, стоит обратиться к вариантам ландшафтный дизайна в снежную пору. Существует несколько способов как можно облагородить свой участок зимой.

СНЕГ – ГЛАВНЫЙ АКСЕССУАР ЗИМЫ

Зимой, когда всё покрыто снегом, на белом фоне сильно выделяется любой всплеск цвета. Если на участке есть зимнезеленые растения – это сыграет вам на руку. Помимо елей, пихт, сосен и туй можно присмотреть растения, которые засеяны цветными ягодами. Цвет может быть разнообразен, например, красный, как у рябины и шиповника, или желтый, как у облепихи и можжевельника.

ОСВЕЩЕНИЕ

Зимой очень быстро темнеет, и чтобы увидеть всю красоту, необходимо будет подобрать правильный свет, который покажет все достоинства вашего заднего двора. Освещение очень сильно меняет общую картину сада, особенно зимой. Мало того, что при удачном размещении направления света будут подчеркнуты все достоинства зимнего сада, так ещё и домовладельцу будет удобнее и безопаснее передвигаться по участку. Хорошим решением будет поставить маленькие светильники, работающие от солнечных панелей.

УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

Некоторые растения подстригают уже зимой. С помощью этого можно создать из дерева произведение искусства или просто привести участок в порядок, но главное понимать какие растения можно подвергать обрезке в зимнее время, а какие стоит оставить до весны. Идеальными для создания “зеленых” зимних скульптур являются колючая или обыкновенная ель, блестящий кизильник, боярышник, их ветви не пострадают, если вы решите потревожить их в холодное время года. Отличным помощником в работе с высокими и труднодоступными местами будет аккумуляторный высоторез-сучкорез от Greenworks GD60PS. Основное преимущество этой модели - 3-х секционная штанга, максимальная длина которой - 203 см, инструмент поможет с обрезкой верхушек, до которых вручную практически невозможно добраться, а на стремянки выполнять обрезку достаточно травмоопасно.

ЧИСТАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Сугробы не только станут препятствием для прогулок и ухода за садом, но и не являются лучшим атрибутом зимнего декора. Уборка снега лопатой – занятие сложное и энергозатратное, поэтому лучше приобрести снегоуборщик. Для создания тропинок как нельзя лучше подойдет снегоуборщик Greenworks GD40ST. Это полупрофессиональная модель, которая станет незаменимым помощником в зимний период. Многие переживают, что аккумуляторная техника не такая мощная, как бензиновые аналоги. Данный же инструмент оснащен бесщеточным электродвигателем DigiPro, который надежнее обычного щеточного, и при этом сопоставим по мощности с двигателем внутреннего сгорания, но при этом не требует дополнительного обслуживания, а именно замены масла, бензина и тд. Он прост в эксплуатации, а также имеет пониженный уровень вибраций и шума.

Зима – волшебная пора, отлично подходящая для творчества во всех его проявлениях, поэтому не бойтесь экспериментировать с декорациями и вариациями декора. Холодное время года совсем не повод забыть о внешней составляющей заднего двора.