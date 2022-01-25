Минниханов попросил Минтранспорта Татарстана наладить внутреннюю сеть речного транспорта

Минниханов заявил, что состояние региональных судов оставляет желать лучшего, причалы также требуют обновления. Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов обозначил ряд проблем сети речного транспорта региона. В частности, у населения есть претензии по части обслуживания, заявил он на заседании коллегии Миндортранса республики.

– Состояние наших судов оставляет желать лучшего, причалы также требуют обновления. Нам нужно вмешаться в эти вопросы. Наша внутренняя сеть должна быть эффективной, - цитирует Минниханова пресс-служба главы региона.

Президент Татарстана попросил ведомство проработать пути решения данного вопроса.