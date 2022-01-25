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Происшествия25 января 2022 13:09

Жителя Казани будут судить за отправку школьникам сообщений интимного характера

Сейчас он находит в СИЗО
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Свою вину мужчина полностью признал.

Свою вину мужчина полностью признал.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31-летнего жители Казани обвиняют в развратных действиях, незаконном изготовлении и обороте порнографии, а также насильственных действиях сексуального характера в отношении детей младше 14 лет. По версии следствия, в 2020-2021 годах мужчина познакомился в сети со школьниками 13-и и 12-и лет, после чего начал отправлять вести с ними переписку интимного характера. Сообщения заметили взрослые, которые и сообщили о преступнике в полицию.

Свою вину мужчина признал. Сейчас он находится в СИЗО. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.