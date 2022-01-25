Жителя Казани будут судить за отправку школьникам сообщений интимного характера

Свою вину мужчина полностью признал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31-летнего жители Казани обвиняют в развратных действиях, незаконном изготовлении и обороте порнографии, а также насильственных действиях сексуального характера в отношении детей младше 14 лет. По версии следствия, в 2020-2021 годах мужчина познакомился в сети со школьниками 13-и и 12-и лет, после чего начал отправлять вести с ними переписку интимного характера. Сообщения заметили взрослые, которые и сообщили о преступнике в полицию.

Свою вину мужчина признал. Сейчас он находится в СИЗО. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.