СУ СКР по Татарстану: мужчина убил друга лопатой, после чего засыпал его тело снегом

Возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 24 декабря на территории одного домохозяйств в Буинске было обнаружено закопанное в снегу тело 47-летнего местного жителя. Задержан 52-летний хозяин дома. По версии следствия, мужчины распивали алкоголь и в какой-то момент поссорились. Потерпевший взял в руки лопату, но подозреваемый отобрал ее, несколько раз ударил гостя по голове и ушел спать.

Проснувшись ночью мужчина обнаружил, что товарищ мертв и засыпал его снегом. Утром тело нашел племянник подозреваемого, который и вызвал на место полицию.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.