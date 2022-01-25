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Происшествия25 января 2022 11:38

СУ СКР по Татарстану: мужчина убил друга лопатой, после чего засыпал его тело снегом

Преступление произошло вечером 23 января в Буинске
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 24 декабря на территории одного домохозяйств в Буинске было обнаружено закопанное в снегу тело 47-летнего местного жителя. Задержан 52-летний хозяин дома. По версии следствия, мужчины распивали алкоголь и в какой-то момент поссорились. Потерпевший взял в руки лопату, но подозреваемый отобрал ее, несколько раз ударил гостя по голове и ушел спать.

Проснувшись ночью мужчина обнаружил, что товарищ мертв и засыпал его снегом. Утром тело нашел племянник подозреваемого, который и вызвал на место полицию.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.