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Общество25 января 2022 11:17

Из-за сложной эпидситуации мэрия Казани отправит на "удаленку" половину сотрудников

В первую очередь это коснется работников старше 60 лет
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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На месте останется работать персонал, непосредственно задействованный в жизнеобеспечении города и оказании услуг населению.

На месте останется работать персонал, непосредственно задействованный в жизнеобеспечении города и оказании услуг населению.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с ухудшением эпидситуации с коронаврусом в Татарстане мэрия Казани переведет на удаленный режим работы половину сотрудников. В первую очередь это коснется работников старше 60 лет. сообщил «Комсомолке» собственный источник.

В здании мэрии останется работать персонал, непосредственно задействованный в жизнеобеспечении города и оказании услуг населению.

Напомним, ранее с аналогичной рекомендацией о переводе сотрудников на "удаленку" выступил глава Чувашии Олег Николаев.