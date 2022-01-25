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Происшествия25 января 2022 10:05

Татарстанец заявил, что ударил друга ножом, потому что тот его об этом попросил

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

51-летнего жители Лениногорска обвиняют в покушении на убийство. По версии следствия, 21 января он пришел в гости к 39-летнему знакомому, чтобы вместе распивать алкоголь. В какой-то момент хозяин квартиры уснул, а проснувшись обнаружил пропажу своей куртки и денег. Тогда мужчина вновь пригласил к себе друга и в ходе очередного застолья с алкоголем высказал претензии.

Когда хозяин квартиры уснул, гость ударил его ножом в живот и ушел. Пострадавший проснулся от боли и вызвал медиков, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

Во время задержания обвиняемый заявил, что товарищ сам попросил ударить его ножом, чтобы после попасть в больницу и не отдавать долги.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.