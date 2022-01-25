В 2022 году в Казани планируется снести около 200 самовольно установленных торговых объектов

В число частых проблем таких объектов входит, в том числе, и то, что реализуемые ими товары не проходят проверку на качество и безопасность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Казани был снесен 451 незаконно установленный нестационарный торговый объект. В 2022 году планируется демонтировать еще около 200. Мэр города Ильсур Метшин призвал ускорить темпы работы.

Собственники данных объектов в большинстве случаев не поддерживают чистоту вокруг павильонов, на что поступают жалобы. Реализуемые товары часто не проходят проверку на качество и безопасность. Также известны случаи, когда предприниматели незаконно прокладывали сеть и пользовались электричеством жилых домов, сообщают местные власти.