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Общество25 января 2022 10:33

В 2022 году в Казани планируется снести около 200 самовольно установленных торговых объектов

В прошлом году их число было свыше 450
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В число частых проблем таких объектов входит, в том числе, и то, что реализуемые ими товары не проходят проверку на качество и безопасность.

В число частых проблем таких объектов входит, в том числе, и то, что реализуемые ими товары не проходят проверку на качество и безопасность.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Казани был снесен 451 незаконно установленный нестационарный торговый объект. В 2022 году планируется демонтировать еще около 200. Мэр города Ильсур Метшин призвал ускорить темпы работы.

Собственники данных объектов в большинстве случаев не поддерживают чистоту вокруг павильонов, на что поступают жалобы. Реализуемые товары часто не проходят проверку на качество и безопасность. Также известны случаи, когда предприниматели незаконно прокладывали сеть и пользовались электричеством жилых домов, сообщают местные власти.