В Казани уволили кондуктора троллейбуса, на крыше которого ехал человек

Инцидент произошел в минувшие выходные на персечении улиц Татарстан и Габдуллы Тукая. Фото: скриншот

В МУП «Метроэлектротранс» прокомментировали кадры, на которых троллейбус едет на "красный" с человеком на крыше. Оказалось, что после произошедшего за нарушение ПДД, должностных инструкции и правил безопасности водитель был лишен всех видов премии, а кондуктор - уволена.

- С остальным водительско-кондукторским составом службой эксплуатации всех депо был проведен дополнительный инструктаж о недопущении подобных нарушений, - говорят в пресс-службе предприятия.