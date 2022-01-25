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Общество25 января 2022 9:16

В Казани уволили кондуктора троллейбуса, на крыше которого ехал человек

Водитель, в свою очередь, лишен всех видов премии
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Инцидент произошел в минувшие выходные на персечении улиц Татарстан и Габдуллы Тукая. Фото: скриншот

Инцидент произошел в минувшие выходные на персечении улиц Татарстан и Габдуллы Тукая. Фото: скриншот

В МУП «Метроэлектротранс» прокомментировали кадры, на которых троллейбус едет на "красный" с человеком на крыше. Оказалось, что после произошедшего за нарушение ПДД, должностных инструкции и правил безопасности водитель был лишен всех видов премии, а кондуктор - уволена.

- С остальным водительско-кондукторским составом службой эксплуатации всех депо был проведен дополнительный инструктаж о недопущении подобных нарушений, - говорят в пресс-службе предприятия.