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Общество25 января 2022 9:00

Супругу Даниса Зарипова и их новорожденного сына выписали из больницы

Мальчика назвали Диасом
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Ребенок родился 14 января. Фото: @hcakbars

Ребенок родился 14 января. Фото: @hcakbars

Во вторник, 25 января, из родильного отделения Республиканской клинической больницы Татарстана выписали супругу капитана казанской хоккейной команды «Ак Барс» Даниса Зарипова Альбину и их новорожденного сына. Напомним, мальчика назвали Диас, что означает «яркий», «солнечный».

Фотографиями с выписки в соцсетях поделилась как супруга спортсмена, так и его партнеры по команде. Ранее последние желали молодой семье здоровья, счастья и благополучия.

Фото: @hcakbars

Фото: @hcakbars

Фото: @akhmetovalbina

Фото: @akhmetovalbina