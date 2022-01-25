Супругу Даниса Зарипова и их новорожденного сына выписали из больницы

Ребенок родился 14 января. Фото: @hcakbars

Во вторник, 25 января, из родильного отделения Республиканской клинической больницы Татарстана выписали супругу капитана казанской хоккейной команды «Ак Барс» Даниса Зарипова Альбину и их новорожденного сына. Напомним, мальчика назвали Диас, что означает «яркий», «солнечный».

Фотографиями с выписки в соцсетях поделилась как супруга спортсмена, так и его партнеры по команде. Ранее последние желали молодой семье здоровья, счастья и благополучия.

Фото: @hcakbars