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Общество25 января 2022 9:48

Работодателям Чувашии рекомендовали отправить сотрудников на "удаленку"

С соответствующими словами к ним обратился глава республики Олег Николаев
Авторы (2):
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Рекомендация касается руководителей организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей.

Рекомендация касается руководителей организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что работодателям следует перевести сотрудников на "удаленку" как минимум до 6 февраля. Эта рекомендация касается руководителей организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность на территории республики.

По последним данным, коэффициент распространения инфекции в регионе составил 1,83. За минувшие сутки вирус подтвердился у 297 местных жителей, 124 из которых потребовалась госпитализация.

Напомним, ранее Николаев распорядился о переводе совещаний в дистанционный формат. Он также просил при возможности отменить массовые мероприятия, а в случае проведения – строго соблюдать действующие в Чувашии коронавирусные ограничительные.