Работодателям Чувашии рекомендовали отправить сотрудников на "удаленку"

Рекомендация касается руководителей организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что работодателям следует перевести сотрудников на "удаленку" как минимум до 6 февраля. Эта рекомендация касается руководителей организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность на территории республики.

По последним данным, коэффициент распространения инфекции в регионе составил 1,83. За минувшие сутки вирус подтвердился у 297 местных жителей, 124 из которых потребовалась госпитализация.

Напомним, ранее Николаев распорядился о переводе совещаний в дистанционный формат. Он также просил при возможности отменить массовые мероприятия, а в случае проведения – строго соблюдать действующие в Чувашии коронавирусные ограничительные.