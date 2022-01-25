Банк «Открытие»: 64% жителей ПФО хотят отменить ЕГЭ

Банк «Открытие»

16% жителей Приволжья брали кредит на высшее образование для себя или детей. 90% считают, что в годы учебы студенты должны подрабатывать. 81% за то, чтобы государство оказывало адресную финансовую помощь абитуриентам из малоимущих семей ради принципа равенства возможностей на получение высшего образования. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» накануне Дня российского студенчества 25 января.

43% жителей Приволжского федерального округа не тратят деньги на высшее образование своих детей или свое собственное. 41% тратят на эти цели менее 100 тысяч рублей за учебный год, 16% - 100-500 тысяч рублей.

49% заявили, что у них достаточно денег, чтобы оплатить учебу в вузе для себя или своих детей. При этом 35% сталкивались только с бесплатной бюджетной формой высшего образования. Опыт образовательных кредитов имеют 16% респондентов.

Только 9% опрошенных считают, что студенты не должны подрабатывать, потому что это отвлекает их от учебы. По мнению 35%, такая подработка нужна студентам, чтобы обеспечивать свои финансовые потребности. Еще 35% полагают, что работа в годы учебы в вузе научит зарабатывать деньги. 20% ответили, что подработки позволят студентам приобрести дополнительные профессиональные навыки.

Более половины респондентов (56%) считают, что современному студенту в России для нормальной жизни достаточно иметь доход от 15 до 30 тысяч в месяц. По мнению 20%, он может составлять до 15 тысяч. При этом 18% назвали достаточным доход от 30 до 45 тысяч рублей, 5% - от 45 до 70 тысяч, и еще 1% - свыше 70 тысяч рублей.

81% высказались за адресную государственную финансовую поддержку абитуриентов из малоимущих семей. При этом 7% полагают, что такая поддержка не нужна, поскольку высшее образование добровольное дело каждого. 13% затруднились дать ответ на этот вопрос.

Хотя Единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в вузы в России почти 13 лет, отношение большинства наших сограждан к нему остается негативным. Только 6% назвали себя однозначными сторонниками ЕГЭ, полагая, что он помогает объективно оценить знания. 7% заявили о безразличном отношении. 23% относятся к ЕГЭ нормально, потому что «к нему уже все привыкли». Однако, по мнению 64% респондентов, ЕГЭ надо отменять.

*Опрос проведен банком «Открытие» 13-19 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.