Сладко и вкусно: новинка ТМ «Махеевъ» – джем «Из фейхоа»

В джемовой линейке популярного бренда появилась яркая новинка в упаковке дой-пак. Ароматный джем «Из фейхоа» плотной консистенции красивого изумрудного цвета с 100% природным составом, ароматом и вкусом, напоминающим клубнику и киви. Новинка, как и все джемы ТМ «Махеевъ», имеет 100% натуральный состав, изготовлена с учетом принципов бережного приготовления и любовью к потребителям – тем, кто знает: сладкое может быть полезным.

Фото: предоставлено пресс-службой

- В холодное время года спрос на джемовую продукцию растет. В России любят «бабушкино» варенье, но сейчас потребитель все больше отдает предпочтение джемам промышленного производства с интересными вкусами и максимально натуральным составом от проверенных брендов. Рынок ежегодно прирастает на несколько процентов, а мы увеличиваем производство. В 2020-м – почти на 30%, в 2021-м купили варочное оборудование, запустили две новые линии фасовки, в ближайшие пару лет вложим в расширение джемового производства около 2-3 млн евро, – говорит Роман Есаулов, заместитель генерального директора по производству АО «Эссен Продакшн АГ» (ТМ «Махеевъ»).

В ассортименте бренда более 20 вкусовых решений: производят джемы с классическими вкусами (клубника, малина) и регулярно вводят новинки. По данным M'Index (2-е полугодие 2020 г.), джемы потребляют больше половины россиян – 53,6%, что говорит о высокой пенетрации продукта. Один раз в неделю джем присутствует на столе 16,8% россиян, несколько раз в неделю – 17,6%. ТМ «Махеевъ» – лидер по количеству запросов в поисковиках, число которых за период 2020-2021 гг. увеличилось на 20%.

- Люди любят джем – мы предлагаем новинки. Год открываем новым вкусом. По факту, джем «Из фейхоа» – классический моновкус, но не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Фейхоа – экзотический плод с ароматом земляники, киви и ананаса. Буквально 3-в-1. Еще интересный факт: фейхоа – рекордсмен по содержанию йода среди растений. Больше только в морепродуктах, – поясняет руководитель отдела разработки и ввода новых продуктов Екатерина Курылева.

Запуск очередной новинки влечет за собой расширение гастрономического опыта, что всегда интересно потребителю.

- Джем «Из фейхоа» можно добавлять в выпечку, готовить на его основе домашние лимонады, подавать к мороженому. Экспериментируйте вкусно, – резюмирует Екатерина Курылева.

СПРАВКА

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» – один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Ее оборот за 2020 год составил 28,3 млрд рублей. Основные подразделения компании: ТМ «Махеевъ» (соусное производство), фабрика ESSEN (кондитерское производство), департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 39 торговыми центрами в 28 городах России. Ежегодно компания производит более 273 тыс. тонн готовой продукции: майонеза и майонезного соуса – более 156 тыс. тонн; томатной продукции – более 51 тыс. тонн; соусов – более 3 тыс. тонн; приправ – более 8 тыс. тонн; повидла и джемов – более 16 тыс. тонн; кондитерской продукции – более 40 тыс. тонн. В продуктовый прайс входит более 300 видов продукции, которая реализуется по всей России, а также в 34 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 19% от общего объема продаж. Продукция АО «Эссен Продакшн АГ» представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях.

«Эссен Продакшн АГ» – лидер по производительности труда в пищевой промышленности России. Продукция компании регулярно получает высочайшие оценки российских и международных премий. В 2021 г. ТМ «Махеевъ» стала победителем премии «Марка №1 в России – 2021» в трех номинациях (кетчупы и соусы, майонез, джемы), премии «Товар Года» в двух номинациях (ТМ «ДаЁжъ!» и ТМ «Cho Ko-Te»), а майонез ТМ «Махеевъ» возглавил рейтинг «Любимые бренды россиян». Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.