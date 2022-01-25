Гражданин Польши сообщил полицейским Казани о незнакомке, укравшей у него 319 тысяч рублей

Преступление произошло почти год назад. Фото: Артем КИЛЬКИН

В полицию Казани обратился гражданин Польши, заявивший, что стал жертвой мошенничества. Он рассказал, что еще в 2021 году познакомился на сайте знакомств в девушкой, представившейся Натальей. В ходе общения она заявила, что готова переехать к мужчине в Норвегию и создать семью, если тот оплатит ей оформление необходимых документов и билеты.

Пострадавший согласился. Впоследствии он больше месяца под различными предлогами переводил Наталье деньги. В конце концов она заявила, что таможня не выпускает ее из страны, и попросила еще средств. Мужчина отказал подруге, и она перестала выходить на связь.

О случившемся пострадавший решил сообщить полиции спустя год, уже будучи в Татарстане. Сумму причиненного ущерба он оценил в более чем 319 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело. В отделе полиции «Япеева» ведется расследование, - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.