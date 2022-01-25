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Общество25 января 2022 8:04

Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем студенчества

Он заметил, что в вузах региона учатся более 140 тысяч молодых людей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Молодежь республики одерживает уверенные победы в мероприятиях не только всероссийского, но и международного уровней.

Молодежь республики одерживает уверенные победы в мероприятиях не только всероссийского, но и международного уровней.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

25 января в России ежегодно отмечается День студенчества. С этим праздником жителей Татарстана поздравил глава республики Рустам Минниханов. В своей речи он отметил, что сейчас в вузах региона учатся более 140 тысяч молодых людей.

- Мы гордимся нашей молодёжью – талантливой, амбициозной, с активной жизненной позицией. Вызывают уважение успехи наших студентов не только в образовательной сфере, но и в науке, спорте, искусстве, - заявил Минниханов. - Наши студенты и молодые специалисты одерживают уверенные победы в конкурсах и олимпиадах не только всероссийского, но и международного уровней.

После он пожелал студентам Татарстана сил, чтобы дерзать, творить, мечтать и добиваться поставленных целей.