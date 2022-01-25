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Происшествия25 января 2022 8:25

Автоинспекторы Казани остановили машину с двумя пистолетами и патронами

За рулем находилась 41-летняя жительница Санкт-Петербурга
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Экспертиза установила, что сигнальные пистолеты были переделаны для стрельбы боевыми патронами. Фото: МВД Татарстана

Экспертиза установила, что сигнальные пистолеты были переделаны для стрельбы боевыми патронами. Фото: МВД Татарстана

Накануне автоинспекторы Казани остановили машину для того, чтобы проверить документы. В процессе их насторожили тревожность и подозрительность находившихся в салоне людей - 41-летней жительницы Санкт-Петербурга и 34-летнего жителя Новгородской области. Было решено проверить их личные вещи.

Так, в салоне авто был обнаружен сверток с оружием и 400 патронами. В отделе полиции выяснилось, что мужчина забрал их из тайника рядом с Чебоксарами. Вместе с подельницей они направлялись в Уфу, где сверток так же планировалось оставить в укромном месте.

Экспертиза установила, что сигнальные пистолеты были переделаны для стрельбы боевыми патронами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает МВД Татарстана.